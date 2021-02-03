رفحاء 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسنفذت بلدية محافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية خلال شهر يناير 2021، 92 جولة رقابية فردية وجماعية على المنشآت الخاضعة للرقابة الصحية، وأغلقت 4 منشآت ورصدت 75 مخالفة،وتطبيق الإجراءات النظامية عليها.وأشارت البلدية إلى أنّ القسم النسائي زار 101 من المحال التجارية خلال الفترة جرى خلالها مخالفة 6 مرافق، مبينة أن المخالفات تنوعت بين سوء النظافة وعدم تقيّد العاملين بالاشتراطات الصحية وتخزين الأغذية في بيئة غير صالحة ومخالفة أنظمة البيع.// انتهى//00:47ت م0237