تونس 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية التونسية الدكتور عبدالعزيز بن علي الصقر، سفير الجمهورية الإسلامية الموريتانية دمان محمد همر.وقدم همر خلال اللقاء تهانيه للسفير الصقر بمناسبة تعيينه سفيراً لخادم الحرمين الشريفين لدى تونس.كما تم خلال اللقاء بحث العلاقات بين البلدين الشقيقين، إلى جانب استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //04:04ت م0243