الرياض 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :تحت رعاية الملك.. خالد الفيصل يدشن الملتقى العلمي لأبحاث الحج والعمرة.برعاية خادم الحرمين.. فيصل بن سلمان يفتتح ندوة "جهود المملكة في خدمة المعتمرين والزائرين".أمير الرياض يشيد بأداء جمعية إنسان خلال جائحة كورونا.أمراء المناطق يوجهون بالحزم في تطبيق الإجراءات الاحترازية.منصة القصيم للتسوق.. تعزيز الاستثمار وتطوير التجارة.برنامج "دكة".. تطبيق لمفاهيم التحسينات الحضرية.رصد 220 مخالفة لبروتوكولات الوقاية في المساجد.محافظ الزلفي يترأس "المحلي" ويلتقي العميد السعد.رئيس الوزراء اليمني: الوديعة السعودية الأكثر أثراً بين المساعدات.هجوم إسرائيلي على إيران.. قريباً.تشكيل مجلس الوزراء السوداني.كورونا يتراجع عالمياً وتعبئة أوروبـيـة لإنتـاج الأمـصــال.// يتبع //07:13ت م0006