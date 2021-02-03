وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها اليوم التي كانت بعنوان (الجهود التاريخية للأعمال الإنسانية ) : تدهور الأوضاع الإنسانية في أنحاء من الـعالـم، تحديدا التي لم تكن لديها القدرة على مواجهة آثار جائحة كورونا المستجد (كوفيد 19 )، إما بسبب ضعف إمكاناتها المادية أو لـعدم استقرارها من الـناحية الأمنية، وفي كلـتا الحالـتين وغيرها من الـظروف المشابهة، فإن التهديد الـذي يطال الأنفس البشرية في تلك البقاع من الأرض يأتي في مقدمة اهتمامات واستراتيجيات ونهج المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «يحفظهما الله» ، وهو ما يتجلى في تلك المبادرات والتضحيات الـتي قامت بها الـدولـة منذ بداية هذه الأزمة غير المسبوقة في التاريخ الحديث وحتى اليوم، والتي كان هدفها إغاثة النفس البشرية وتقديم العون والرعاية لها في أي بقعة من بقاع الأرض دون الالتفات لأي حيثيات متعلقة بالزمان أو المكان، فالشعار الأوحد كان سلامة الإنسان.وأضافت:حين نمعن في التفاصيل الآنفة الذكر، وما يلتقي مع أبعادها من قيام المشرف الـعام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله الربيعة، حين وقع المركز عبر الاتصال المرئي، مذكرة مساهمة مالـية تشتمل علـى مشروعين مع البنك الإسلامي للتنمية لدعم الصندوق الإسلامي العالمي للأعمال الخيرية للأطفال بمبلغ إجمالي 9 ملايين و 162 ألف دولار. وأنه سيجري بموجب المشروع الأول دعم الخدمات الصحية والتغذوية من خلال الرعاية الصحية الأولية للاجئين الروهينجا في بنجلاديش بالشراكة مع منظمة اليونيسف، يستفيد منها 130 ألف فرد، كما أنه سيجري بموجب المشروع الـثاني تحسين التغطية باللقاحات والخدمات الـصحية لـلأطفال دون سن الخامسة بمحافظات بلوشستان، وخيبر بختونخوا، والبنجاب في باكستان، بالشراكة مع منظمة اليونيسف، يستفيد منها مليون و 368 ألف فرد، وذلك ضمن حملة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لإغاثة الشعب الباكستاني الشقيق.وختمت:فهذه المعطيات والأطر الـتي ترتكز علـيها، ترسم ملامح دلالة أخرى لتلك الجهود الإنسانية اللامحدودة التي تقوم بها حكومة المملكة في سبيل حماية الإنسان كنهج يتأصل في تاريخ الدولة ويعكس مكانتها وتأثيرها إقليميا ودوليا..// يتبع //07:14ت م0008