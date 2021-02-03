المدينة المنورة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيها بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة تضمنت أمطار رعدية تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية .وبين المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العلا, والعيص, وخيبر تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 1 ظهرًا .// انتهى //08:46ت م0011