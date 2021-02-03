‎الباحة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسوثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، التقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بالمحال التجارية بالمنطقة, وذلك من خلال تحميل تطبيق "توكلنا", ولبس الكمام, وقياس درجة الحرارة.وأوضح أمين الباحة الدكتور علي السواط المواطنين والمقيمين بمدن ومحافظات المنطقة إلى تحميل تطبيق "توكلنا" في أجهزة الهواتف الذكية لديهم ورفع درجة الوعي في المجتمع، ورصد التجاوزات الفردية أو في منشآت القطاعين العام والخاص، وذلك من خلال الاتصال المباشر والتبليغ على الرقم الموحد للبلاغات البلدية 940، كما تعهد بتطبيق جميع العقوبات والغرامات والجزاءات اللازمة بحق المخالفين دون استثناء إنفاذاً للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن.// انتهى //09:54ت م0018