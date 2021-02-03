عام / المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة
الأربعاء 1442/6/21 هـ الموافق 2021/02/03 م واس
الباحة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس
نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية.
ويشمل التنبيه الذي يستمر - بمشيئة الله - إلى الساعة الـ 6 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.
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