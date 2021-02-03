الباحة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسنبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة الباحة, مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وتدنٍ في مدى الرؤية.ويشمل التنبيه الذي يستمر - بمشيئة الله - إلى الساعة الـ 6 مساءً، مدينة الباحة, ومحافظة الحجرة, والعقيق, والقرى, والمخواة, والمندق, وبلجرشي, وبني حسن, وغامد الزناد, وقلوة والأجزاء المجاورة لها.// انتهى //09:55ت م0019