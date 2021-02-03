طوكيو 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسأغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع اليوم ، فيما قادت أسهم شركات النقل المكاسب، إذ تلقت المعنويات في السوق الدعم من موجة صعود بقيادة شركات التكنولوجيا في وول ستريت الليلة الماضية وتوقعات بأرباح قوية للشركات المحلية.وصعد المؤشر نيكي القياسي واحدا بالمئة إلى 28646.50 نقطة، بينما قفز المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.3 % إلى 1871.09 نقطة.// انتهى //09:59ت م0020