القاهرة 21 جمادى الآخرة 1442هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم القمة المصرية الكونغولية التي عُقِدَت بالقاهرة أمس بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، وتناولت العلاقات الثنائية بين البلدين وسُبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة، واستعراض آخر تطورات قضية سد النهضة.وأشارت إلى مباحثات الرئيس السيسي الهاتفية مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، والتي جرى خلالها بحث تطورات قضية سد النهضة، والاستعدادات الجارية للقمة الأفريقية السنوية المقبلة.وأفادت أن وزير الخارجية المصري سامح شكري تلقى أمس اتصالًا هاتفيًا من نظيره البرتغالي أوجستو سانتوس سيلفا، تناول بحث سُبل تعزيز العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الملفات الإقليمية وعلى رأسها ملف عملية السلام في الشرق الأوسط.ولفتت إلى إعلان وزارة الصحة والسكان المصرية أمس تسجيل 521 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 47 حالة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 167013 حالةً من ضمنهم 130514 حالة تم شفاؤها، و9407 حالة وفاة.ونوّهت إلى إدانة جامعة الدول العربية افتتاح سفارة لكوسوفو بالقدس المحتلة، وتأكيدها أن هذا القرار عارٍ عن الشرعية ويمثل خرقاً للقانون الدولي الذي يعتبر مدينة القدس أرضاً محتلة، ويحظر نقل السفارات إليها.وسلّطت الضوء على إعلان الأمم المتحدة عن فقدان 120 ألف لاجئ في أثيوبيا بعد تدمير مخيمين للاجئين في إقليم تيجراي بشمال البلاد، وتحذير ألمانيا من أن الصراع في هذا الإقليم له عواقب مزعزعة للاستقرار في المنطقة.وتناقلت صحف القاهرة إعلان لجنة الانتخابات الفلسطينية المركزية أن هناك 9ر2 مليون فلسطيني يصوّتون في الانتخابات المقبلة.وتحدثت عن بدء أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي أمس في جنيف مشاورات اختيار أعضاء المجلس الرئاسي والحكومة الليبية خلال الفترة الانتقالية التي ستستمر حتى ديسمبر المقبل الموعد المقرر لإجراء الانتخابات.// انتهى //10:21ت م0022