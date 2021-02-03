عام / المركز الوطني للأرصاد: أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة ‏حائل ‏

الأربعاء 1442/6/21 هـ الموافق 2021/02/03 م واس
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حائل 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس‎
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم - بمشيئة الله -، هطول أمطار رعدية ‏تسبق برياح نشطة مثيرة ‏للأتربة ‏والغبار تؤدي ‏إلى ‏تدنٍ في مدى الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل, ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.
‏‎ وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى السادسة مساءً.
‏‎ ‏// انتهى //‏
10:30ت م
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