عام / المركز الوطني للأرصاد: أتربة مثارة وأمطار رعدية على منطقة حائل
الأربعاء 1442/6/21 هـ الموافق 2021/02/03 م واس
حائل 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم - بمشيئة الله -، هطول أمطار رعدية تسبق برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل, تشمل مدينة حائل وبعض المحافظات والمراكز والقرى التابعة لها.
وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى السادسة مساءً.
// انتهى //
10:30ت م
0024