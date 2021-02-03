حائل 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس‎أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس على منطقة حائل اليوم - بمشيئة الله -، هطول أمطار رعدية ‏تسبق برياح نشطة مثيرة ‏للأتربة ‏والغبار تؤدي ‏إلى ‏تدنٍ في مدى الرؤية ‏على ‏منطقة ‏حائل, ‏تشمل ‏مدينة ‏حائل ‏وبعض ‏المحافظات ‏والمراكز ‏والقرى التابعة لها.‏‎ وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى السادسة مساءً.‏‎ ‏// انتهى //‏10:30ت م0024