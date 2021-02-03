بيروت 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بترقب الساحة السياسية لما ستؤول إليه الاتصالات والمساعي الجارية لإيجاد حلول سريعة للأزمة الحكومية المتفاقمة في ظل غياب أي مؤشر جدي يشير إلى قرب التوصل إلى حل مع تمسك الأطراف المعنية بشروطها بشأن التشكيلة الوزارية.وأخبرت عن إدانة رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية أمس إزالة جيش الإحتلال الإسرائيلي لمساكن فلسطينية في منطقة حمصة الفوقا شمالي الضفة الغربية المحتلة.وأوردت إعلان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أمس بأنه تم القضاء على أبو حسن الغريباوي ما يسمى قائد جنوب العراق في تنظيم داعش الإرهابي وغانم صباح المسؤول عن نقل الانتحاريين وآخرين من عناصر الإرهاب.وتحدثت صحف اليوم عن إدانة الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس بأشد العبارات ما أقدمت عليه كوسوفو من اعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقرارها افتتاح سفارة فيها.وسلطت الضوء على إعراب الأمم المتحدة أمس عن أسفها لعدم حصولها على خطاب ضمانات أمنية من قبل ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران بشأن إجراءات نشر فريق الخبراء لصيانة السفينة صافر العائمة قبالة سواحل محافظة الحديدة في البحر الأحمر.ولفتت صحف بيروت الانتباه إلى إبداء المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية أمس قلق الولايات المتحدة إزاء إطلاق إيران صاروخا قادرا على حمل قمر اصطناعي، محذّرة بأن التجربة من شأنها أن تعزز الترسانة الصاروخية الإيرانية.// انتهى //10:51ت م0028