نجران 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسأودعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بإدارة خدمات الطلاب والطالبات أمس، مبلغ 1.896.916 ريال في حسابات طلاب وطالبات مستفيدي برامج مؤسسة تكافل .وأوضح تعليم نجران أن المكافآت والإعانات المستحقة للطلاب والطالبات لشهر يناير 2021 تشمل مكافآت وإعانات الطلاب والطالبات في مدارس تحفيظ القرآن الكريم، وبرامج التربية الخاصة والإعاقات الصحية والجسمية، وأبناء وبنات المعلمين المتوفين، وطلاب وطالبات القرى النائية .// انتهى //11:13ت م0030