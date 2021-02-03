رام الله 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية عن تسجيل 9 وفيات و513 إصابة جديدة بكورونا و502 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية، فيما باشرت وزارة الصحة حملة التطعيم ضد فيروس "كورونا"، مبتدئة بالطواقم الطبية.وسلطت الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات طالت 33 فلسطينياً، غالبيتهم من محافظة جنين , وإصابة شابين برصاص الاحتلال في كفر مالك شرق رام الله، وإخطار بهدم 3 منازل في منطقة أم العمد غرب يطا.وتحدثت عن مطالبة وزارة الخارجية الفلسطينية، المنظمات الحقوقية والإنسانية بسرعة توثيق جرائم الاحتلال وآخرها إعدام الشاب محمد حسين عمرو أول أمس، تمهيدا لرفعها إلى الجنائية الدولية والمحاكم المختصة، وصولا لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين.ونشرت صحف هذا اليوم أقوال لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية "إن 90 ألف ناخب جديد أضيفوا لسجل الناخبين ليصل عدد الناخبين حتى اللحظة لمليونين وتسعمائة ألف، والعدد مرشح للزيادة خلال الأيام المقبلة".وتطرقت صحف فلسطين عن أقوال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، اليوم، إن الصين ستواصل تقديم لقاحات مضادة لمرضى فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) إلى الدول الأخرى، لا سيما الدول النامية، في الوقت المناسب وفي حدود قدراتها وتساهم في بناء مجتمع صحي للجميع.// انتهى //11:14ت م0031