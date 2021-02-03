جدة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسدشنت جامعة الملك عبدالعزيز ممثلة في عمادة شؤون الطلاب "قسم الطالبات" في رابغ اليوم، فعاليات ملتقى "تمكّني" ، التي تستهدف الطالبات - عن بُعد -، بحضور وكيلة الجامعة لشطر الطالبات الدكتوره هناء بنت عبدالله النعيم .ويهدف الملتقى إلى توعية وتثقيف الطالبات في عددٍ من القضايا والموضوعات الحيوية لعدد من المجالات المتمثلة في صحة المرأة، والصحة النفسية، والإسعافات الأولية، وجائحة كورونا، وإجراءات السلامة، والمخاطر المختلفة وأثرها على الصحة والبيئة.ويحفل الملتقى بتنفيذ سلسلة من المحاضرات والبرامج التثقيفية والتوعوية يقدمها أعضاء هيئة التدريس بالجامعة ومنسوبات مركز الخدمات الطبية الجامعي وإدارة السلامة والصحة المهنية في قسم الطالبات برابغ.// انتهى //11:16ت م0032