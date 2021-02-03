بريدة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسبدأ مستشفى الولادة والأطفال ببريدة إجراء عمليات علاج الشبكية للأطفال حديثي الولادة (الخدج) ممن يعانون من مشاكل في شبكية العين، حيث تم مؤخراً إجراء ثلاث عمليات تكللت ولله الحمد بالنجاح.وتأتي هذه الخطوة تواصلاً لجهود التجمع الصحي بالقصيم لتلبية الاحتياجات الصحية للمنطقة وتطوير المنظومة الصحية وتوفير الخدمات الصحية وتسهيل الحصول عليها من قبل المستفيدين من الخدمة.يُذكر أن التجمع الصحي بالقصيم استكمل بحمد الله جميع متطلبات تجهيز قسم الحضانة في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة ودعمه بالكوادر الطبية المؤهلة من أطباء وتمريض، وتوفير أحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية التي يتم استخدامها في تصوير وعلاجات الشبكية وذلك بالتعاون مع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون بالرياض.// انتهى //11:16ت م0033