إسلام آباد 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم الاستعدادات الجارية في باكستان لإطلاق حملة التطعيم ضد فيروس كورونا، وعزم السلطات الباكستانية على تطعيم العاملين في الخطوط الأمامية من الكوادر الطبية وكبار السن في المرحلة الأولى.واهتمت باتفاق باكستان وأوزبكستان على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات الاقتصاد والتجارة، وإبرام اتفاقية التجارة التفضيلية والتعاون في قطاعات الشحن والمنسوجات والهندسة وتكنولوجيا المعلومات.وأخبرت عن قضاء قوات الأمن الباكستانية على ثلاثة مسلحين من العناصر الإرهابية خلال عملية أمنية نفذتها في منطقة "دير السفلى" شمال غربي باكستان.وتناقلت أنباء الحادث المأساوي الذي أدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة آخرين إثر انقلاب حافلة ركاب أمس في إقليم بلوشستان جنوب غربي باكستان.وتطرقت إلى إعلان شركة تطوير النفط والغاز الباكستانية عن اكتشاف احتياطي كبير للغاز والنفط في منطقة حيدر آباد بإقليم السند.وتابعت مساعي باكستان لدعم عملية السلام والمصالحة الأفغانية، وتنسيقها مع الإدارة الأمريكية الجديدة في هذا الشأن.// انتهى //11:31ت م0037