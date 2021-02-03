الرياض 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسعقد صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، في مقره بمدينة الرياض، ورشة عمل بحضور مشرفي مكاتب توظيف الخريجين في جامعتي حائل والباحة، بهدف اطلاعهم على برامج ومبادرات الصندوق لدعم التوظيف، وتمكين خريجي وخريجات الجامعتين من الاستفادة من تلك البرامج وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل.واستعرضت الورشة، المحفزات والممكنات التي يقدمها الصندوق لمكاتب التوظيف في الجامعات ولمنسوبيها، عبر بوابة التثقيف والإرشاد المهني (سبل)، ومنصة التدريب الإلكترونية (دروب)، وبرنامج التدريب على رأس العمل (تمهير)، والبوابة الوطنية للعمل (طاقات)، وبرنامج دعم الشهادات المهنية الاحترافية.وتناولت ورشة العمل، رحلة المستفيد في مكتب التوظيف بالجامعة، والتعريف ببرامج ومبادرات الصندوق، وضوابط وكيفية استفادة الخريجين من تلك البرامج والمبادرات والتي ستساعدهم في تفعيل دور الاتفاقية، كما سلطت الضوء على برامج دعم التوظيف والتدريب والتمكين التي يقدمها الصندوق، لدعم مشاركة السعوديين والسعوديات في سوق العمل.وتأتي الورشة في إطار حرص الصندوق والجامعتين على تنفيذ بنود الاتفاقية المُبرمة، لدعم توظيف خريجي وخريجات الجامعتين والطلاب والطالبات المتوقع تخرجهم، وزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ورفع نسبة التوظيف، وذلك ضمن مبادرة "هدف" في برنامج دعم مكاتب توظيف الخريجين بالجامعات.// انتهى //11:38ت م0038