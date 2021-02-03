عام / صرف 9600 وصفة دواء في مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة
الأربعاء 1442/6/21 هـ الموافق 2021/02/03 م واس
المدينة المنورة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس
أوضح التجمع الصحي بالمدينة المنورة أن مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة قام بصرف 9600 وصفة دواء من الصيدلية لمستفيدي خدمات المركز، وذلك خلال شهر يناير هذا العام 2021م .
وبين أن عدد الوصفات الطبية للمرضى المنومين في المركز بلغت 5655 وصفةً دوائية، إلى جانب صرف 3945 وصفةً دوائيةً للمستفيدين من خدمات العيادات الخارجية الاستشارية وتشمل " العيادات الإفتراضية والحضورية " .
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11:38ت م
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