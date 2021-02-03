المدينة المنورة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسأوضح التجمع الصحي بالمدينة المنورة أن مركز أمراض وجراحة القلب بالمدينة المنورة قام بصرف 9600 وصفة دواء من الصيدلية لمستفيدي خدمات المركز، وذلك خلال شهر يناير هذا العام 2021م .وبين أن عدد الوصفات الطبية للمرضى المنومين في المركز بلغت 5655 وصفةً دوائية، إلى جانب صرف 3945 وصفةً دوائيةً للمستفيدين من خدمات العيادات الخارجية الاستشارية وتشمل " العيادات الإفتراضية والحضورية " .// انتهى //11:38ت م0039