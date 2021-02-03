حائل 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسعقد المجلس التأسيسي لشركة أمانة منطقة حائل أمس اجتماعه الأول ‏برئاسة أمين المنطقة رئيس المجلس المهندس إبراهيم بن سعيد ابو ‏راس، ‏بحضور أعضاء المجلس، وذلك بمبنى الأمانة. ‏وأوضح المهندس إبراهيم بن سعيد ابو راس ‏أن المجلس ناقش عدداً من ‏المواضيع المتعلقة بتأسيس الشركة وما تم إنجازه من قبل أمانة المنطقة ‏في ملف تأسيس الشركة كما أطلع المجلس على محددات وضوابط تأسيس ‏الشركات البلدية واستعراض مهام المجلس التأسيسي.‏وبين أن المجلس اتخذ عدداً من التوصيات منها جدولة أعمال المجلس ‏في الجلسات القادمة وفقاً لمهامه، كما تم اعتماد المهندس سالم بن عوده ‏السعدي أميناً للمجلس.‏وثمن حرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة حائل، ‏على كل ما يخدم المنطقة، ‏مقدماً ‏الشكر ‏لمعالي وزير الشؤون ‏البلدية والقروية والإسكان و‏توجيهاته لكل ما من ‏شأنه خدمة المنطقة متطلعاً أن تكون ‏الشركة هي الذراع الاستثماري ‏للأمانة وأحد العوامل الرئيسية لتحقيق ‏الاستدامة المالية في أمانة المنطقة.‏الجدير بالذكر أن الشركة تستهدف عدداً من المهام من أبرزها ‏تطوير ‏أراضي الأمانة والأحياء العشوائية وتحقيق التوازن العمراني في المدينة ‏ومشاركة القطاع الخاص للقيام بمشروعات عمرانية واقتصادية وتعليمية ‏وترفيهية ومشروعات النقل العام مع تحقيق نمو مستمر لعوائد ربحية ‏لنشاطات الشركة، وقد تخلل الاجتماع ‏العديد من المشاركات المثمرة ‏والبناءة من قبل أعضاء المجلس. ‏// انتهى //12:03ت م0041