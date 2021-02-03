الخرطوم 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم،رفض محكمة سودانية، أمس طلب هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر البشير، حظر النشر في قضية "انقلاب "1989 الذي أوصله و27 من معاونيه إلى السلطة.ولفتت صحف الخرطوم الانتباه إلى عقد مجلس الأمن والدفاع في السودان، اجتماعاً مس ، برئاسة رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تناول الوضع الأمني الداخلي وعلاقات السودان الخارجية في محيطها الإفريقي والعربي.وركزت على المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك أمس، مع المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي ديفيد بيزلي والتي أكدت على تعزيز الشراكة بين حكومة السودان وبرنامج الغذاء العالمي والمشاريع القائمة والمستقبلية المشتركة بين الجانبين.وعرجت صحف الأربعاء على مطالبة مجموعة تضم أكثر من مئة خمسة وعشرين منظمة وشخصية دولية وسودانية، الرئيس الأمريكي جو بايدن بدعم الحكومة الانتقالية في السودان وتعيين سفير للولايات المتحدة الامريكية ومبعوث رئاسي خاص للسودان.وأخبرت عن وصول رئيس بعثة دعم السلام في السودان "يونتامس" فولكر بيرتس للخرطوم أمس لتسلم مهامه رئيسا للبعثة وممثلا للأمين العام للأمم المتحدة.ونقلت عن وزيرة المالية السودانية الدكتورة هبة محمد على أنها بحثت مع المؤسسات الاقتصادية في مملكة البحرين، إمكانية فتح أسواق المملكة للسلع السودانية مما يعزز قيمة وكميات الصادرات السودانية خاصة السلع التي لها علاقة مباشرة بتوفير الأمن الغذائي لدولة البحرين.وسلطت صحف السودان الضوء على ارتفاع الإصابات منذ انتشار الجائحة في السودان إلى 27273،متضمنة 1812حالة وفاة، وتعافي 21504.// انتهى //12:06ت م0042