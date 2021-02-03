الخليل - نابلس 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واساعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ، تسعة فلسطينيين من محافظتي الخليل و نابلس.ونقلت مصادر محلية عن رئيس بلدية سبسطية محمد عازم بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة وداهمت عددا من المنازل واعتقلت أربعة شبان.وفي السياق ذاته، قالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عزام عماد جوابرة من داخل أحد المقاهي في بلدة عصيرة الشمالية.من جهة أخرى أفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين فلسطينيين من مخيم الفوار شمال الخليل ، بعد أن دجاهمت منزلي ذويهما وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما ، فيما اعتقلت قوات الاحتلال داهمت عدة مناطق في بلدة بيت امر، واعتقلت الشابين: عزات أحمد عوض ، وإبراهيم حسين أبو عياش.// انتهى //12:34ت م0052