إسلام آباد 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 1384 إصابة جديدة بفيروس كورونا، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 549032 حالة، منها 33184 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 1509 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 504046 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 56 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 11802 حالة وفاة.// انتهى //12:36ت م0053