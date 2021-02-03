الطائف 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسقدمت عيادات "تطمن" في محافظة الطائف خدماتها لـ 70802 مستفيد، وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن .وأوضحت "صحة الطائف" أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 13 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية.يذكر أن عيادات "تطمن" مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة .// انتهى //12:47ت م0054