الرياض 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسأطلقت الجامعة السعودية الإلكترونية اليوم عبر تقنية الاتصال المرئي، المسابقة السنوية لخدمة المجتمع تحت عنوان: كيف يخدم تخصصك رؤية المملكة 2030، انطلاقًا من أهداف الجامعة لبناء مجتمع معرفي متكامل ونقل المهارات المكتسبة وتعزيزها لدى منسوبيها، من خلال دعم الابتكار والإبداع، وذلك برعاية رئيسة الجامعة الدكتورة ليلك بنت أحمد الصفدي.وتستهدف المسابقة القيادات وأعضاء هيئة التدريس وطالبات الجامعة السعودية الإلكترونية بمختلف تخصصاتها وفروعها والجامعات الحكومية في المملكة، التي يدور موضوعها حول المحاور التالية: دور التخصصات المختلفة في تعزيز محاور رؤية المملكة 2030 "مجتمع حيوي" و "اقتصاد مزهر" و "وطن طموح"، ودور كليات الجامعة السعودية الإلكترونية في تعزيز مسيرة التطوير والتحديث، والتجارب المحلية والعربية والعالمية في المجالات المختلفة وموائمتها للرؤية الوطنية.وتهدف إلى إبراز أهمية دور المرأة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، بالاستعانة بالمجالات العلمية المختلفة، وذلك عن طريق فهم محاور وبرامج الرؤية ومدى تأثيرها الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي "جودة الحياة"، وربط العلوم المختلفة التي تقدمها الجامعة السعودية الإلكترونية بالمجالات التي حققتها الرؤية، وتقديم المقترحات والأفكار التي تساهم في تطويرها.كما تهدف إلى إثراء المجتمع الأكاديمي بعرض ومناقشة آخر المستجدات والتطورات في جميع التخصصات، وجمع أكبر عدد من التوصيات المتميزة والاستفادة منها بعد عرضها على الجهات المختصة، ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الجامعة الرسمي عبر الرابط: https://seu.edu.sa/ar/advertisements/025jan21.// انتهى //12:49ت م0055