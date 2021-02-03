جيزان 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسقدّمت عيادات "تطمن" ومراكز "تأكد" في منطقة جازان خدماتها لـعدد 174241 مستفيداً، وذلك منذ بدء العمل فيها حتى الآن.وبينت "صحة جازان" أن عدد المستفيدين من خدمات عيادة تطمن بلغ 57205 مستفيدين، فيما بلغ عدد المسحات التي تم إجراؤها في مراكز "تأكد" 117036 مسحة من خلال عدة مواقع، منها محطة الفحص الموسع عن طريق السيارات.يذكر أن عيادات "تطمن" تستقبل كل من يشعر بأعراض كورونا، مثل: ارتفاع درجة حرارة الجسم، أو ضيق في التنفس، أو ألم في الصدر، أو سعال، أو إحتقان في الحلق، أو إسهال، أو فقدان حاستَي الشم والتذوق"، دون حجز موعد، فيما خُصِّصت مراكز "تأكد" للذين لا يعانون أعراض، ويمكن الاستفادة منها عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي".// انتهى //12:55ت م0057