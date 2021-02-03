الدمام 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واستفقد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية فهد بن فيصل الثبيتي اليوم، تنفيذ حملة "الخوارج شرار الخلق"، في مراكز الهيئة في محافظة حفر الباطن.واطلع الثبيتي على خطة الحملة في كل من مركز الذيبية ومركز أبو بكر الصديق ومركز شرق حفر الباطن، مشدداً على منسوبي الهيئة في التفاني والإخلاص في عملهم وتنفيذ الحملة على الوجه المطلوب لتحقق أهدافها المرجوة.كما قام مدير عام هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية بزيارة مبنى هيئة محافظة حفر الباطن الجديد والوقوف على سير العمل.// انتهى //13:00ت م0058