بغداد 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واساهتمت الصحف العراقية الصادرة اليوم بردود الفعل إزاء إحدى مواد الموازنة المعروضة الآن للتصويت في مجلس النواب والمتعلقة بفرض ضرائب على رواتب الموظفين والمتقاعدين, منوهة بانعكاسات هذه المادة في حالة إقرارها على الوضع المعيشي لهذه الشريحة من المجتمع العراقي.وأبرزت صحف الأربعاء اللقاء الذي عقده رئيس الجمهورية برهم صالح مع رئيس وأعضاء اللجنة المالية النيابية أمس لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد،إلى جانب موضوع الموازنة المالية، وأهمية تمريرها بما يضمن حقوق المواطنين العراقيين.وأشارت الصحف إلى المناقشات الجارية في مجلس النواب للتوصل إلى صيغة نهائية متفق عليها للموازنة العامة للعام الحالي 2021 تمهيدا للتصويت عليها خلال الأيام المقبلة.وتطرقت صحف العراق إلى المباحثات التي يجريها وفد يمثل إقليم كردستان مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية في بغداد منذ أيام بشأن حصة الإقليم في الموازنة.// انتهى //13:07ت م0059