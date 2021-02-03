نجران 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسعبَّر صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران عن تقديره واعتزازه بما يقدمه المكفوفون من ابتكارات وأعمال فنية وثقافية بارزة في المعارض والمناسبات.جاء ذلك خلال لقاء سموه في مكتبه اليوم، رئيس نادي نجران الأدبي سعيد بن علي آل مرضمه وعدداً من فناني وفنانات المملكة التشكليين والنحاتين من فئة المكفوفين.وقال سموه خلال اللقاء "أنتم الأهم وخدمتكم شرف لنا، وبإذن الله سنكون في منطقة نجران من المدن المنجزة ونعلن شعار نجران " صديقة ذوي الإعاقة"، مؤكداً سموه بأن معرض الفن التشكيلي للمكفوفين سيقام قريباً في منطقة نجران وسيكون الأول على مستوى المملكة، مثمناً تعاون النادي الأدبي مع جمعية رؤية لإطلاق أول كتاب ثقافي بطريقة برايل .وتسلم سمو أمير منطقة نجران عدد من الأعمال الفنية.من جهته عبَّر رئيس نادي نجران الأدبي عن شكره لسمو أمير المنطقة على دعمه ومتابعته للفعاليات الثقافية والأدبية والفنية في منطقة نجران، كما عبَّر الفنانون عن شكرهم لسموه على حفاوة الاستقبال وما استمعوا إليه من تحفيز كان محل سعادتهم .// انتهى //13:08ت م0061