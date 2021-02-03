الجزائر 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير2021 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بإعلان وزير الصناعات الصيدلانية الجزائري لطفي بن باحمد أمس، عن بدء إنتاج اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا المستجد في ظرف شهرين، مبينا بأن العملية أوكلت إلى مصانع محلية حكومية وخاصة.وتناقلت تأكيد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى محمد فقي، في بيان له أمس، على التزام الاتحاد الإفريقي المستمر بدعم ومواكبة الشعب الليبي في طريقه للسلام والمصالحة، وإعادة إعمار ما دمّره الصراع الدائر منذ 2011.وأشارت إلى تأكيد وزير الري والموارد المائية السوداني ياسر عباس أن إصرار الإثيوبيين على المضي قدما في الملء الثاني لسد النهضة من غير توقيع اتفاق مسبق مع السودان ومصر، يهدد سلامة نصف سكان السودان الذين يسكنون على ضفاف النيل الأزرق.وفي أخبار دولية أخرى، أخبرت صحف الأربعاء عن وقوع سلسلة من التفجيرات ضربت أنحاء متفرقة في أفغانستان، أمس، مخلفة سقوط عدد من القتلى والجرحى.// انتهى //13:10ت م0062