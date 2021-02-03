جيزان 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة منطقة جازان والبلديات المرتبطة بها أمس، 260 جولة ميدانية رقابية، على الأسواق والمولات والمحلات التجارية وصوالين الحلاقة والمطاعم والمقاهي، لتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.وأوضح أمين المنطقة نايف بن سعيدان، أن الفرق الرقابية رصدت 51 مخالفة للإجراءات الاحترازية، حيث تم تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مؤكداً ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المبلغة من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات المختصة، وتطبيق البروتوكولات الوقائية المعتمدة.وشدد على أن الأمانة لن تتهاون في تطبيق الأنظمة والتعليمات والعقوبات بحق أي منشأة مخالفة، داعياً المواطنين والمقيمين إلى الاتصال بمركز البلاغات الموحد على الرقم "940" أو عبر تطبيق "بلدي" المتوفر في متاجر الأجهزة الذكية في حال وجود ملاحظات أو مخالفات لتطبيق احترازات كورونا وفقاً للأنظمة والتعليمات.// انتهى //14:43ت م0095