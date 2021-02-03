الدمام 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، (918) جولة رقابية، نتج عنها (65) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الأسواق والمراكز التجارية، وتطبيق "توكلنا"، و(17) مخالفة تكدس في الأسواق المركزية.كما قامت الأمانة برفع (7823) طنا من النفايات، وأزالت (4656) مترا مكعبا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة (9374) فرداً من الكوادر البشرية بالنظافة، إضافة إلى تعقيم وتطهير (743) موقعاً.وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية؛ للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مع تشديدها بضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق توكلنا، والتي تشمل المنشآت التجارية، والأسواق، والمراكز والمجمعات التجارية، ومتابعتها ورصد كافة التجاوزات للأنظمة والتعليمات، حسب التوجيهات الصادرة بهذا الشأن.ودعت الأمانة لضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية عبر التواصل مع مركز البلاغات "940".// انتهى //14:43ت م0096