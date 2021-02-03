المهرة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, مشروع توزيع التمور في محافظة المهرة، يستفيد منها 25,000 أسرة.ويهدف المشروع إلى تقديم المساعدة للأسر المتضررة والأشد حاجة ضمن المشاريع الإنسانية والإغاثية التي يقدمها في اليمن، حيث يمول المركز توزيع 5,000 طن من التمور لعدد من محافظات الجمهورية ومنها محافظة المهرة.وأشاد نائب محافظة المهرة سالم عبدالله نيمر بدور المملكة ممثلة بالمركز تجاه أشقائهم اليمنيين سواء في المهرة أو بقية المحافظات الأخرى.ويأتي ذلك في إطار المشاريع الإنسانية المقدمة من المركز لتحسين الظروف المعيشية للأسر المتضررة والأشد حاجة.// انتهى //14:44ت م0097