مكة المكرمة 20 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 02 فبراير 2021 م واسنفذت وكالة التشييد والصيانة ممثلةً في إدارة التجميل والأنسنة بأمانة العاصمة المقدسة أعمال "المرحلة الرابعة" للجدارية التشكيلية بجسر العوالي بمكة المكرمة والتي تحمل الآية الكريمة (رب إجعل هذا البلد آمنا) بمساحة 40م2، وذلك بالتعاون مع عدد من الفنانين التشكيليين بمجموعة رواد الرؤية.وتأتي هذه الجدارية التشكيلية لتحسين المشهد الحضري، وتزيين طرق وجسور مكة المكرمة بالآيات القرآنية، وتوظيف مختلف الفنون الإبداعية لمعالجة التشوهات البصرية، وتحويل جدران المرافق العامة إلى لوحات فنية جميلة جاذبة.// انتهى //14:45ت م0099