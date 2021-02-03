القاهرة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، برئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري الذي يزور مصر حالياً.وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في تصريح اليوم، بأنه جرى خلال اللقاء استعراض المشهد السياسي اللبناني، بالإضافة إلى مناقشة تطورات أبرز الأوضاع الإقليمية، وسبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين.// انتهى //14:46ت م0101