الدمام 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسنظم فرع غرفة الشرقية بمحافظة الجبيل أمس لقاء عن بعد، مع مدير تطوير الأعمال بالهيئة العامة للجمارك السعودية بدر الربدي.واستعرض اللقاء استراتيجية الهيئة العامة للجمارك السعودية والتغييرات الجذرية والمبادرات الهادفة لتسيير التجارة السعودية، وتعزيز المركز الاقتصادي للمملكة في المؤشرات العالمية.وتناول اللقاء برنامج الفسح الإلكتروني لواسطة النقل وخدمات الربط التقني مع باقي الجهات الحكومية، وتخفيض المستندات للاستيراد والتصدير، وبرنامج المشغّل الاقتصادي المعتمد، ومركز الاستهداف الجمركي، ومركز خدمة العملاء الذي يعمل على مدار الساعة.// انتهى //14:50ت م0103