الرياض 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسأقام التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اليوم, ندوة بعنوان "دور تقنية المعلومات والاتصالات في نشر التطرف والإرهاب وتدابير موجهتها"، قدمها ممثل دولة الإمارات العميد الركن راشد بن محمد الظاهري وممثل المملكة الأردنية الهاشمية العميد الركن توفيق مفلح البطاينة، وأدار الندوة العميد الطيار الدكتور مصطفى إبراهيم سويسي ممثل دولة ليبيا، بحضور الأمين العام للتحالف الإسلامي، وممثلي الدول الأعضاء ومنسوبي التحالف.وأشار العميد البطاينة إلى أن سهولة استخدام شبكة المعلومات وقلة تكلفتها هيأ للإرهابيين فرصة للوصول إلى أهدافهم دون حاجة إلى مصادر تمويل كبيرة، مؤكداً أن الفضاء الإلكتروني أصبح مسرحاً للحرب، حيث أصبح العالم يواجه تحدياً حقيقياً في درء أو احتواء أو تحييد فعالية تلك التنظيمات والحد من قدرتها على الوصول إلى مستهدفيها عبر الفضاء الإلكتروني.من جانب آخر تطرق العميد الظاهري إلى ضـرورة تنـسيق الجهـود الدوليـة لمكافحـة الإرهـاب، بمختلـف صورها الممكنة، منوهاً بالدور الكبير الذي تقوم عليه دول التحالف لردع آفة الإرهاب، خصوصاً الإرهاب الاتصالي والمعلوماتي.فيما أكد العميد سويسي ضرورة العمل على نشر الثقافة الوقائية وتوعية المجتمع بمخاطر الإرهاب عامة والإرهاب الإلكتروني خاصة والتصدي له من خلال نبذ الكراهية والعنف وثقافة الإقصاء ونشر ثقافة التسامح والحوار مع الآخر واحترام الديانات والثقافات على اختلافها وتنوعها.// انتهى //14:51ت م0104