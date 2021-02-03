نجران 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسنفذت لجنة التوطين بمنطقة نجران أمس، جولات ميدانية على محلات بيع القهوة والعسل والشاي بالمنطقة، لمتابعة قرارات التوطين.وأوضحت اللجنة أنه تم زيارة 32 محلاً، بلغ عدد الموظفين السعوديين 29 موظفاً، منهم موظفة سعودية، فيما بلغ عدد الوافدين 27 وافداً، حيث تم حصر 8 فرص وظيفية جاري تجهيزها لشغلها بالموظفين السعوديين، فيما بلغت نسبة التوطين في النشاط 52%.وبينت اللجنة أن نشاط بيع الشاي والقهوة والعسل يشمل محلات المحامص والمكسرات والعطارة والشكولاتة، مؤكدةً استمرارها في جولاتها الميدانية لمتابعة قرارات التوطين على جميع الأنشطة المستهدفة.ودعت اللجنة أصحاب الأعمال والأنشطة المستهدفة بالتوطين إلى سرعة توظيف السعوديين، تفادياً لتطبيق العقوبات بحق المخالفين .// انتهى //14:53ت م0106