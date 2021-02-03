مكة المكرمة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسرصدت عدسة وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم، بالعاصمة المقدسة التقيّد بالإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".وشددت أمانة العاصمة المقدسة على العمل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتقيد بالإجراءات الوقائية ومضاعفة الجهود للوقاية من فيروس "كورونا" ومنع انتشاره.وتضمنت الإجراءات إلزام جميع المنشآت والمراكز التجارية والغذائية ومحال الصحة العامة بمكة المكرمة باتباع الإجراءات الوقائية، إضافةً إلى تنفيذ الحملات التفتيشية والجولات الرقابية المكثفة على المحال التجارية والأسواق المركزية ومتابعة تطبيق الاشتراطات الصحية على مدار الساعة ، والتأكيد على جميع مرتادي المحال والأسواق التجارية والمولات والمقاهي تحميل تطبيق "توكلنا", ولبس الكمام, وقياس درجة الحرارة.// انتهى //16:22ت م0138