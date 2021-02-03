لندن 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسدعت الحكومة البريطانية اليوم إلى إحداث تقدم في مفاوضات السلام المقبلة التي ترعاها الأمم المتحدة بشأن القضية القبرصية.وجدد وزير الخارجية البريطاني دومينك راب، في بيان قبيل زيارته المقررة غداً إلى قبرص، التزام بلاده بدعم مفاوضات التوصل إلى حل دائم للقضية القبرصية، مبينًا أن بلاده ستعمل مع طرفي النزاع في الجزيرة من أجل الدفع بمحادثات السلام الأممية التي ستنطلق خلال الأسابيع المقبلة.وأوضح راب أنه سيلتقي خلال الزيارة بوزير الخارجية نيكوس كريستودوليدس وزعيم القبارصة الأتراك إرسين تاتار للتأكيد على التزام المملكة المتحدة بدعم جميع قادة الجزيرة في جهودهم للتفاوض على تسوية.// انتهى //16:24ت م0141