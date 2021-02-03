الخرطوم 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسوقعت السودان واليابان بمقر وزارة المالية السودانية اليوم، اتفاقيتي منحتين للسودان للمساعدة في "مشروع تحسين معدات إدارة النفايات الصلبة من أجل مدن نظيفة" و"برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية".وقع عن السودان وزيرة المالية الدكتورة هبة محمد علي، فيما وقع عن اليابان سفيرها في الخرطوم تاكاشي هاتوري.وتهدف المنحة الأولى، البالغة 11.8 مليون دولار أمريكي، إلى توفير معدات ومركبات إدارة النفايات الصلبة للمدن الرئيسية في جميع أنحاء السودان للمساهمة في حملة "المدن الجميلة والنظيفة"، بينما ستوفر المنحة الثانية، التي يبلغ إجمالي قيمتها 2.85 مليون دولار أمريكي، سيارات إسعاف ومركبات مبردة لنقل اللقاحات، مما يمكّن وزارة الصحة السودانية من توسيع نظام الرعاية الصحية والتوعية بالتطعيم للمواطنين السودانيين في المناطق الريفية.// انتهى //16:24ت م0142