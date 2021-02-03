القاهرة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مقر الأمانة العامة للجامعة اليوم برئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الذي يزور مصر حالياً.وأفادت الجامعة العربية في بيان لها اليوم بأن الجانبين تناولا الوضع اللبناني وآخر مستجدات تشكيل الحكومة اللبنانية من أجل إخراج البلاد من أزمته الراهنة ووقف نزيف التدهور الاقتصادي في لبنان.// انتهى //16:25ت م0143