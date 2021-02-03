سياسي / الأمين العام للجامعة العربية يلتقي برئيس الوزراء اللبناني المكلف
الأربعاء 1442/6/21 هـ الموافق 2021/02/03 م واس
القاهرة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واس
التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مقر الأمانة العامة للجامعة اليوم برئيس الوزراء اللبناني المكلف سعد الحريري الذي يزور مصر حالياً.
وأفادت الجامعة العربية في بيان لها اليوم بأن الجانبين تناولا الوضع اللبناني وآخر مستجدات تشكيل الحكومة اللبنانية من أجل إخراج البلاد من أزمته الراهنة ووقف نزيف التدهور الاقتصادي في لبنان.
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16:25ت م
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