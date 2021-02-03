بغداد 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسسجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 1317 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 623072 إصابة.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 11 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13079, فيما تم تسجيل 1275 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 595869 حالة, مشيرة إلى أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 14124, منهم 183 يرقدون في غرف العناية المركزة.// انتهى //16:25ت م0144