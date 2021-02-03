الجزائر 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسأوقفت وحدات من الجيش وحرس الحدود البحري الجزائريين، خلال أسبوع 344 شخصًا بين مهربين ومهاجرين غير شرعيين، في عمليات منفصلة بعدد من المحافظات الجزائرية.وأوضح بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أن وحداتها، أوقفت 97 مهربًا في عمليات متفرقة، وصودر منهم 20 مركبة و8 شاحنات و33 مولدًا كهربائيًا و23 مطرقة ضغط و5 أجهزة للكشف عن المعادن، وكمية من المواد الغذائية المعدة للتهريب.وأضاف أن وحدات من حرس الحدود البحري، أوقفت 247 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة في عمليات منفصلة بعدد من مدن البلاد.وأشارت من جهة أخرى إلى أنه تم القضاء على ستة إرهابيين، وتدمير مخبأ لهم، وقنبلتين تقليديتي الصنع بمدن تبسة وبومرداس وتيبازة.// انتهى //16:25ت م0145