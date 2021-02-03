المنامة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,464.76 بانخفاض قدره 1.92 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 643.94 بارتفاع قدره 2.01 نقطة عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة خمسة ملايين و725 ألفًا و266 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها مليون و221 ألفًا و946 دينارًا بحرينيًا نفذت من خلال 117 صفقة.// انتهى //16:26ت م0147