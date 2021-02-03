الجزائر 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسيشارك وزير الخارجية الجزائري صبري بوقدوم، يومي 3 و 4 فبراير الجاري، في أشغال الدورة العادية الثامنة والثلاثين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، بواسطة تقنية التحاضر عن بعد.وأفاد بيان لوزارة الخارجية الجزائرية بأن الاجتماع سيعكف على دراسة تقارير تتعلق بتنفيذ الإستراتيجية القارية الأفريقية المشتركة لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وعروض حول أنشطة مختلف أجهزة الاتحاد الأفريقي خلال العام الماضي.وسيقف المجلس على التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية للاتحاد الأفريقي وينتخب الأعضاء الجدد لجملة من أجهزة المنظمة القارية، على رأسهم المفوضون الستة في الجهاز التنفيذي للاتحاد، إضافة إلى هذا، سيتولى المجلس التنفيذي تحضير أشغال الدورة العادية الرابعة والثلاثين لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي، المزمع عقدها يومي 6 و 7 فبراير، بواسطة تقنية التحاضر عن بعد.// انتهى //16:27ت م0149