عمّان 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسالتقى رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة اليوم، برئيس اتحاد المقاولين العرب - رئيس اتحاد المقاولين العراقيين علي السنافي، الذي يزور الأردن حالياً.وجرى خلال اللقاء بحث سبل تقديم الدعم لقطاع المقاولات والإنشاءات بوصفه أحد أهم المحركات الرئيسية للقطاعات الاقتصادية المختلفة وتعزيز قدرته على تصدير الخدمات الاستشارية الهندسية ومساهمته في مراحل إعادة البناء بدول الجوار.// انتهى //16:28ت م0150