المنامة 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق03 فبراير 2021 م واسالتقى وزير الداخلية البحريني الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة اليوم، بكبير مستشاري الدفاع للشرق الأوسط بالمملكة المتحدة السير جون لوريمر.وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين وبحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني، إضافةً إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //17:16ت م0164