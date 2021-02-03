الرياض 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واستنطلق غدًا منافسات الجولة الـ17 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بإقامة 4 مواجهات.ففي الباحة على ملعب مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية يستضيف العين صاحب المركز الـ16 ( مع مباراة مؤجلة ) برصيد 10 نقاط نظيره الاتفاق "السادس" بـ 24 نقطة, ويتواجه على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض فريقا الهلال "الثاني" بـ 30 نقطة ( مع مباراة مؤجلة ) وأبها "العاشر " بـ 21 نقطة, ويستضيف الاتحاد"الخامس" بـ25 نقطة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع في مكة المكرمة, نظيره الفتح صاحب المركز الـ12 بـ18 نقطة ( مع مباراة مؤجلة), ويلتقي فريق النصر "السابع" بـ21 نقطة ( مع مباراة مؤجلة ) على ملعبه بجامعة الملك سعود بالرياض مع التعاون "الرابع " بـ 25 نقطة.// انتهى //17:17ت م0166