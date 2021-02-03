الرباط 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسوقعت المغرب ومنظمة السياحة العالمية اليوم بالرباط، على مذكرة إعلان نوايا لتنظيم الدورة الـ24 للجمع العام لهذه الهيئة الدولية بمدينة مراكش المغربية، خلال الربع الأخير من سنة 2021.وتنص المذكرة التي وقعت عليها من الجانب المغربي وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي ناديا العلوي، وعن المنظمة أمينها العام زراب بولولكشفيلي، على التزام الطرفين بتنظيم وإنجاح هذا الحدث الدولي الذي سيكون مناسبة لمناقشة مستقبل قطاع السياحة المتضرر بشدة من الأزمة الصحية الحالية، ومحاولة الخروج بحلول عملية لإعادة إنعاش القطاع على المستوى العالمي.// انتهى //17:30ت م0172