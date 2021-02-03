الرباط 21 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 03 فبراير 2021 م واسالتقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة اليوم في الرباط، مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولولكشفيلي، الذي يقوم بزيارة رسمية للمغرب.وأكد المسؤول المغربي خلال اللقاء عزم بلاده مواصلة تعاونها مع المنظمة، ودعم جهود أمينها العام لإنعاش السياحة العالمية، والتنسيق خلال هذه الفترة الحاسمة على الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، بهدف إنعاش مستدام للسياحة العالمية.من جهته، أشاد الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بالجهود التي تبذلها السلطات المغربية لإنجاح الدورة الـ24 للجمعية العامة للمنظمة المقرر تنظيمها في مدينة مراكش المغربية نهاية هذه السنة، مؤكدا التزام المنظمة بدعم مخطط الإنعاش المغربي ما بعد الجائحة وبالإستراتيجية السياحية الوطنية.// انتهى //17:32ت م0175